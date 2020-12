Antebellum | la recensione | gli orrori del passato non hanno mai fine

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ladi, il film ambientato nella Louisiana schiavista, disponibile su Prime Video dal 14 dicembre. Vorremmo poter iniziare la nostradiprovando a definire il genere di appartenenza del film d'esordio della coppia Gerard Bush e Christopher Renz, ma non possiamo. A metà strada tra un dramma storico sugli schiavi negli Stati del Sud, un thriller psicologico con qualche sfumatura dell'horror sociale e politico riscoperto in tempi recenti e pure una suggestione su linee temporali che si intrecciano,sfugge da una categoria unica. È il suo miglior pregio, quello di svilupparsi e raccontare la storia in maniera imprevedibile lasciando lo spettatore spaesato, ma è allo stesso tempo anche il suo difetto più …