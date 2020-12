Vittoria Schisano si infuria in diretta: “Non mi stai mettendo a mio agio” (Di domenica 13 dicembre 2020) Vediamo per quale motivo la bella Vittoria Schisano si è arrabbiata in diretta con Serena Bortone, per il video che hanno mandato in onda. Lei è davvero bellissima e dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, ha fatto molto parlare di se, stiamo parlando di Vittoria Schisano. Ma nella puntata di oggi, in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 13 dicembre 2020) Vediamo per quale motivo la bellasi è arrabbiata incon Serena Bortone, per il video che hanno mandato in onda. Lei è davvero bellissima e dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, ha fatto molto parlare di se, stiamo parlando di. Ma nella puntata di oggi, in L'articolo proviene da Leggilo.org.

CristinaCiafre : @Vittoriaschisan @serenabortone Fino a quando Vittoria Schisano non si sarà liberata dei suoi fantasmi rischierà le… - infoitcultura : Vittoria Schisano lite clamorosa in diretta su Rai 1: 'Questa è roba che mi disturba' - VIDEO - infoitcultura : Rai 1, Vittoria Schisano a Serena Bortone: 'Questa clip sa di voyeurismo televisivo' - infoitcultura : Vittoria Schisano e lo scontro con Serena Bortone, “non mi metti a mio agio”: forte tensione in studio – VIDEO - infoitcultura : «Sono un uomo!»: una clip umilia Vittoria Schisano a Oggi è un altro giorno -