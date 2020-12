Uomini e Donne, Maria De Filippi ammette in puntata: “Me lo hanno vietato”, che succede? (Di domenica 13 dicembre 2020) Dalle prime anticipazioni trapelate sulle nuove puntate di Uomini e Donne sembra che ci saranno parecchi colpi di scena. Infatti, Gianluca De Matteis si è lasciato andare ad un lungo sfogo, al termine del quale ha deciso di abbandonare il trono. Il tronista ha ammesso di non sentirsi a suo agio in un contesto del … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 13 dicembre 2020) Dalle prime anticipazioni trapelate sulle nuove puntate disembra che ci saranno parecchi colpi di scena. Infatti, Gianluca De Matteis si è lasciato andare ad un lungo sfogo, al termine del quale ha deciso di abbandonare il trono. Il tronista ha ammesso di non sentirsi a suo agio in un contesto del … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pontifex_it : Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri in questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere vic… - Fedez : Onorato di essere tra le 20 donne e uomini dell’anno, grazie ?@VanityFairIt? ?????? Grazie a questo numero, una donaz… - beppesevergnini : Noi uomini siamo sempre in cerca della definizione oggettiva di 'molestia”. Non esiste. La molestia sta nella ment… - Notiziedi_it : Anticipazioni Uomini e donne del 12 dicembre: Gemma ha avuto rapporti intimi - xfleursdumaI : @dorymis72 Siamo al grande fratello non a uomini e donne, ben vengano le strategie -