Torna la folla nelle città | code fuori dai bar a Milano | ingorghi e tutto esaurito nei ristoranti a Torino

(Di domenica 13 dicembre 2020) Con il passaggio da zona arancione a zona gialla da oggi, 13 dicembre, in Lombardia, Piemonte, Calabria e Basilicata, è possibilere a pranzare o fare un aperitivo ai tavolini di caffè, bar e. Complici il sole e il clima pre-festivo, il centro dito a popolarsi, con lunghesia per accedere ai negozi, sia per un aperitivo in Galleria Vittorio Emanuele II, a due passi dal Duomo, dove si sono create file all’entrata dei locali. Alto anche il numero di prenotazioni neidel centro, anche se non tutti hanno deciso di rialzare le serrande. ANSA/MATTEO CORNER Bar sui Navigli a, 13 December 2020. Persone passeggiano nel centro di, 12 dicembre 2020 ANSA/MATTEO CORNER A Como in tanti sono ...