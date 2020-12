Roma show al Dall’Ara, le bastano 45 minuti per vincere 5-1 (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma – Dopo la sconfitta indolore fatta registrare in Europa League sul campo del Cska Sofia, la Roma si rituffa nel campionato andando in scena in casa del Bologna. Fonseca, squalificato e quindi sostituito da Campos, recupera Veretout e Pellegrini e conferma Cristante in difesa. Vantaggio lampo Dopo soli quattro minuti la Roma è già in vantaggio: triangolo in velocità tra Mkhitaryan e Spinazzola, quest’ultimo entra in area e arrivato sul fondo mette al centro un pallone che Poli, nel disperato tentativo di anticipare Dzeko, mette dentro la propria porta. Dzeko torna al goal Al decimo i capitolini trovano il meritato raddoppio con Dzeko che, ben innescato da Pellegrini, entra in area, mette a sedere Danilo e col sinistro batte sul primo palo un incolpevole Ravaglia. Prima gioia per Pellegrini Al quarto d’ora arriva ... Leggi su romadailynews (Di domenica 13 dicembre 2020)– Dopo la sconfitta indolore fatta registrare in Europa League sul campo del Cska Sofia, lasi rituffa nel campionato andando in scena in casa del Bologna. Fonseca, squalificato e quindi sostituito da Campos, recupera Veretout e Pellegrini e conferma Cristante in difesa. Vantaggio lampo Dopo soli quattrolaè già in vantaggio: triangolo in velocità tra Mkhitaryan e Spinazzola, quest’ultimo entra in area e arrivato sul fondo mette al centro un pallone che Poli, nel disperato tentativo di anticipare Dzeko, mette dentro la propria porta. Dzeko torna al goal Al decimo i capitolini trovano il meritato raddoppio con Dzeko che, ben innescato da Pellegrini, entra in area, mette a sedere Danilo e col sinistro batte sul primo palo un incolpevole Ravaglia. Prima gioia per Pellegrini Al quarto d’ora arriva ...

