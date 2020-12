Prandelli: «Non è una vergogna difenderci. Dopo il 3-0 ci siamo liberati delle paure» (Di domenica 13 dicembre 2020) Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Le sue parole Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Le sue parole. CALCIO VECCHIO – «Non c’è un calcio moderno o vecchio, bisogna sempre guardare a cosa viene fatto in campo. Oggi paradossalmente sul 3-0 ci siamo liberati dai fantasmi e abbiamo cominciato a pressare l’avversario. La cosa che mi fa più rabbia è che abbiamo preso gol al 44? perdendo tre contrasti al limiti dell’area. Non è una vergogna difendersi, ma dobbiamo farlo con attenzione. E non solo in due o tre. Oggi però ho visto una squadra che sul 3-0 si è liberata di tutte le paure non pensando ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Cesare, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sportla sconfitta contro l’Atalanta. Le sue parole Cesare, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sportla sconfitta contro l’Atalanta. Le sue parole. CALCIO VECCHIO – «Non c’è un calcio moderno o vecchio, bisogna sempre guardare a cosa viene fatto in campo. Oggi paradossalmente sul 3-0 cidai fantasmi e abbiamo cominciato a pressare l’avversario. La cosa che mi fa più rabbia è che abbiamo preso gol al 44? perdendo tre contrasti al limiti dell’area. Non è unadifendersi, ma dobbiamo farlo con attenzione. E non solo in due o tre. Oggi però ho visto una squadra che sul 3-0 si è liberata di tutte lenon pensando ...

