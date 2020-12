Porsche svela la nuova 911 GT3 Cup

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 13 dicembre 2020) Laillustra i suoi piani sportivi per il 2021, con una chicca in più: in anteprima mondiale, la casa di Weissachla911 GT3 Cup. Basata sulla 992 GT3 stradale che arriverà sul mercato a breve, laCup è dotata dellaversione del sei cilindri boxer da 4 litri, la 992 eroga 510 CV. Inoltre, ha un’aerodinamica molto curata, per generare più carico e migliorare la sua efficacia in pista. Diverse novità riguardano le sospensioni, attingendo dall’esperienzanel mondiale Endurance. Disponibile a partire dal prossimo febbraio, la911 GT3 Cup è già ordinabile. Il debutto in pista della macchina è previsto nella serie Supercup, campionato di supporto al mondiale di Formula 1. Inoltre, correrà nelle ...