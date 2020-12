Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 13 dicembre (Di domenica 13 dicembre 2020) Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 13 dicembre Torna questa sera, 13 dicembre 2020, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Al centro dell’attenzione c’è ancora l’emergenza coronavirus. Il programma si occuperà oggi in particolare del caso del piano pandemico su cui sta indagando la Procura di Bergamo. Una vicenda che vede i familiari delle vittime del virus chiedere che sia fatta verità. Giletti affronterà l’argomento con Pierpaolo Sileri, Bruno Vespa, Alessandro Cecchi Paone, Maria Rita ... Leggi su tpi (Di domenica 13 dicembre 2020) Non èdel 13Torna questa sera, 132020, Non è, la trasmissionedomenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono ledi? Al centro dell’attenzione c’è ancora l’emergenza coronavirus. Il programma si occuperàin particolare del caso del piano pandemico su cui sta indagando la Procura di Bergamo. Una vicenda che vede i familiari delle vittime del virus chiedere che sia fatta verità. Giletti affronterà l’argomento con Pierpaolo Sileri, Bruno Vespa, Alessandro Cecchi Paone, Maria Rita ...

