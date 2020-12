Messi eguaglia Pelè | 642 gol segnati con lo stesso club

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuovo record scritto da Leo. Un suo gol, che in serata ha piegato il Levante nel posticipo, non solo è valso il ritorno alla vittoria del Barcellona ma è un gol record che scrive la storia., con la rete messa a segno, ha raggiuntoa quota 642 golcon lo. E’ un record assoluto che apparteneva al brasiliano con il Santos e che ora èto da, con il Barcellona: record che potrà essere superato già a breve. Foto: Twitter uff. Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Messi eguaglia

alfredopedulla.com

