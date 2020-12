Live Genoa-Juventus 1-1 Pareggia Sturaro (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Genoa di Maran, in netta difficoltà in questo inizio di stagione, ospita una Juventus rinfrancata dalla splendida vittoria 3-0 in casa del Barcellona, che ha consentito ai bianconeri di... Leggi su ilmattino (Di domenica 13 dicembre 2020) Ildi Maran, in netta difficoltà in questo inizio di stagione, ospita unarinfrancata dalla splendida vittoria 3-0 in casa del Barcellona, che ha consentito ai bianconeri di...

JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? L'avvicinamento a #GenoaJuve lo viviamo insieme ???? Qui ?? - fcin1908it : LIVE SERIE A – Genoa-Juve 1-1: Sturaro trova subito il pareggio - - fcin1908it : LIVE SERIE A - Genoa-Juve 0-1: Dybala sblocca il risultato - - ftg_soccer : GOAL! Juventus in Italy Serie A Genoa 0-1 Juventus More live scores: - ftg_soccer : GOAL! Ternana in Italy Serie C: Girone C Avellino 1-2 Ternana GOAL! Juventus in Italy Serie A Genoa 0-1 Juventus Mo… -