Italia | forte scodsa di terremoto | gente in strada

(Di domenica 13 dicembre 2020) Una scossa didi magnitudo 3.3 è stata registrata alle 10:20 di oggi, domenica 13 dicembre, in Emilia Romagna. L'epicentro del sisma, come riporta l'Ingv, l'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia, è stato identificato nella zona di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia e ad una profondità di 29 km. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone, ma tanta è stata la paura per la popolazione, dal momento che la scossa è stata avvertita distintamente anche nella provincia di Modena. Stando a quanto riferito dai cittadini sui social network, ilè stato avvertito anche a Modena centro, in particolare ai piani alti nella zona di San Faustino, a Fiorano e Scandiano. L'epicentro del sisma è stato registrato a 4 chilometri da Sassuolo, dove pure è stata avvertito dai cittadini, 6 chilometri di Casalgrande e ...