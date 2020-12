Granato M5S | “Fondo per recuperare gap formativi nella scuola elementare e media”

(Di domenica 13 dicembre 2020) La senatrice del Movimento Cinque Stelle, Bianca Laura, annuncia via Facebook, l'approvazione di un emendamento al Decreto Ristori per un fondo pergape media. L'articolo .

TecnicaScuola : Decreto ristori al Senato: altri fondi per la scuola con due emendamenti di Bianca Granato (M5S) -… - bafius11 : Due soli senatori del #M5S hanno votato NO alla risoluzione sulla riforma del #MES: Mattia Crucioli e Bianca Laura Granato. Onore a loro. - aldo_rovi : RT @riktroiani: Secondo quanto apprende l'AGI da fonti #M5s potrebbero essere Morra, Abate, Angrisani, Trentacoste e Corrado ad astenersi s… - noitre32 : RT @riktroiani: Secondo quanto apprende l'AGI da fonti #M5s potrebbero essere Morra, Abate, Angrisani, Trentacoste e Corrado ad astenersi s… - SoniaLaVera : RT @riktroiani: Secondo quanto apprende l'AGI da fonti #M5s potrebbero essere Morra, Abate, Angrisani, Trentacoste e Corrado ad astenersi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Granato M5S

Orizzonte Scuola

Ammonta a 5.532.195 di euro per l'anno 2021 il fondo per il recupero dei gap formativi per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie previsto nel ...Da lunedì inizia al Senato l'esame del "Decreto Ristori" che stanzia 85 milioni di euro per strumenti digitali ...