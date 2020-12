Genoa-Juve 1-3, Dybala e doppio Ronaldo (Di domenica 13 dicembre 2020) La Juventus fatica ma riesce ad espugnare il ‘fortino’ di Marassi battendo 2-1 il Genoa e tenendo il passo delle prime in classifica. Succede tutto nella ripresa, al 57? la squadra di Pirlo passa in vantaggio con Dybala, al 61? il pareggio dell’ex Sturaro. Juve nuovamente in vantaggio grazie a un rigore per fallo su Cuadrado realizzato da Ronaldo al 76?. All’89’ CR7 firma la doppietta, sempre su penalty. In classifica la Juventus sale a 23 punti, fermo a 6 il Genoa. A fare la partita è fin da subito la Juventus reduce dalla vittoria in Champions contro il Barcellona. Al 2? il primo brivido, su una punizione di Cuadrado è lesto Rabiot a insaccare ma l’arbitro annulla per un tocco col braccio. Passano una manciata di minuti e su azione da corner McKennie alza la palla ... Leggi su funweek (Di domenica 13 dicembre 2020) Lantus fatica ma riesce ad espugnare il ‘fortino’ di Marassi battendo 2-1 ile tenendo il passo delle prime in classifica. Succede tutto nella ripresa, al 57? la squadra di Pirlo passa in vantaggio con, al 61? il pareggio dell’ex Sturaro.nuovamente in vantaggio grazie a un rigore per fallo su Cuadrado realizzato da Ronaldo al 76?. All’89’ CR7 firma la doppietta, sempre su penalty. In classifica lantus sale a 23 punti, fermo a 6 il. A fare la partita è fin da subito lantus reduce dalla vittoria in Champions contro il Barcellona. Al 2? il primo brivido, su una punizione di Cuadrado è lesto Rabiot a insaccare ma l’arbitro annulla per un tocco col braccio. Passano una manciata di minuti e su azione da corner McKennie alza la palla ...

forumJuventus : Pirlo pre Genoa#Juve: 'Dobbiamo mantenere stessa voglia, concentrazione e ritmo visti al Camp Nou per far bene in q… - juventusfc : 76' | Rigore per la Juve!! @Cuadrado punta Rovella, il centrocampista del Genoa lo mette giù in area. #GenoaJuve [1-1] #ForzaJuve - JuventusTV : Mister @Pirlo_official presenta #GenoaJuve ??? Guarda l'intervista, qui ?? - YaLeonid : RT @juventusfc: KICK-OFF |??| Fischio d'inizio! L'obiettivo lo conosciamo. Conquistiamo i 3? punti ???? #FinoAllaFine LIVE MATCH ?? https… - sippo_inzippo : L'immagine più bella della serata. Come un papà che abbraccia suo figlio, che ha sempre creduto in te. Come Pirlo h… -