F1 | tutte le gare del 2020 in cui la Ferrari non ha conquistato punti

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ildellaè terminato quest’oggi a Yas Marina con un disastroso Gran Premio di Abu Dhabi, valevole come diciassettesimo e ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. La scuderia di Maranello, dopo una brutta qualifica, ha pagato a caro prezzo la decisione di non effettuare la sosta ai box in regime di Safety Car dovendosi così accontentare al traguardo del 13° posto di Charles Leclerc e del 14° di Sebastian Vettel. Come se non bastasse, entrambe le Rosse sono state doppiate nel finale di gara dalla Red Bull del vincitore Max Verstappen. La casa emiliana chiude al 6° posto il campionato costruttori a quota 131, perdendo ben quattro posizioni (e 373, con 4 GP in meno) rispetto alla graduatoria dell’anno scorso. Sotto i riflettori di Abu Dhabi, lanon è stata in ...