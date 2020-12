F1 | Lewis Hamilton vince il premio per i giri più veloci Quinto sigillo del britannico

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020)ha conquistato il DHL Fastest Lap Award, ilassegnato al pilota che ha realizzato il maggior numero diin gara. Il sette volte Campione del Mondo è stato il più veloce in sei occasioni al volante della sua Mercedes e ha così avuto nettamente la meglio nei confronti di Max Verstappen (3 con la Red Bull) e del compagno di squadra Valtteri Bottas (2), a quota 2 anche Lando Norris e Daniel Ricciardo.ha conquistato questo riconoscimento per la quinta volta in carriera dopo le affermazioni del 2014, 2015, 2017, 2019 sempre al volante della Freccia d’Argento e domina nettamente l’albo d’oro (Sebastian Vettel è fermo a quota 3 con Red Bull, Kim Raikkonen a 2 con Ferrari).