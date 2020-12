Cyberpunk 2077 | la nostra guida alla creazione del personaggio

Leggi su tuttotek

(Di domenica 13 dicembre 2020) In questasu, vogliamo prendere in esame il primo step che dovrete compiere prima di immergervi nella vita della Night City: ladelsta largamente facendo parlare di sé in questi giorni, sicuramente per la qualità effettiva del titolo, ma anche per vare beghe tecniche che affliggono pesantemente le versioni “old-gen” del titolo. Su PlayStation 4 e Xbox One, infatti, il gioco di CD Projekt Red soffre a dir poco, con una versione che probabilmente non sarebbe mai dovuta esistere. Parliamo principalmente delle console “standard”, ma anche su PlayStation 4 Pro e Xbox One X le cose non sembrano essere tanto meglio. Vi parleremo esaurientemente di...