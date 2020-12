Covid, Gino Strada: “Non ne usciremo prima di 2-3 anni, non si risolverà con le vaccinazioni” (Di domenica 13 dicembre 2020) Covid, Gino Strada: “Non ne usciremo prima di 2-3 anni” “Sono molto preoccupato della situazione che ci sarà a gennaio e febbraio, perché vedremo le conseguenze dei comportamenti durante le feste natalizie. Sembra di vivere in un Paese superficiale perché si dimentica che ogni giorno abbiamo centinaia di morti”. Lo ha detto Gino Strada, intervistato da Lucia Annunziata durante la trasmissione di Raitre ‘Mezz’ora in più’. “Credo che non ne usciremo comunque prima di 2-3 anni. Non si risolverà con le vaccinazioni che limitano il numero di morti ma non il diffondersi della malattia”, ha aggiunto il fondatore di Emergency. “Ho accettato – ha sottolineato – di andare in ... Leggi su tpi (Di domenica 13 dicembre 2020)nedi 2-3” “Sono molto preoccupato della situazione che ci sarà a gennaio e febbraio, perché vedremo le conseguenze dei comportamenti durante le feste natalizie. Sembra di vivere in un Paese superficiale perché si dimentica che ogni giorno abbiamo centinaia di morti”. Lo ha detto, intervistato da Lucia Annunziata durante la trasmissione di Raitre ‘Mezz’ora in più’. “Credo che non necomunquedi 2-3. Non sicon le vaccinazioni che limitano il numero di morti ma non il diffondersi della malattia”, ha aggiunto il fondatore di Emergency. “Ho accettato – ha sottolineato – di andare in ...

