Covid, 4 decessi in provincia e 42 casi in più (Di domenica 13 dicembre 2020) LIVORNO - Il bollettino regionale sul coronavirus registra altre quattro vittime sul territorio della provincia di Livorno. Si tratta di: donna di 71 anni, uomo di 79 anni, uomo di 64 anni e uomo di ...

lorepregliasco : L'Italia, con 64.036 decessi COVID, è da oggi ufficialmente il Paese europeo con più morti in assoluto. In proporz… - AnnalisaChirico : Sento dire che ‘con centinaia di decessi al gg’ non si possono fare crisi di governo. Questa è bieca strumentalizza… - pisto_gol : L’Italia ha superato la Gran Bretagna per il numero dei decessi a causa #covid con #64036 vittime:é il 5^al mondo d… - zazoomblog : Covid 4 decessi in provincia e 42 casi in più - #Covid #decessi #provincia - AzzetaZeta : RT @lorepregliasco: L'Italia, con 64.036 decessi COVID, è da oggi ufficialmente il Paese europeo con più morti in assoluto. In proporzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid decessi Covid, Italia record per morti in Europa Adnkronos Covid: +1.175 casi in Puglia BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, informa che oggi domenica 13 dicembre ... Covid, altri tre morti e terapia intensiva sotto pressione. Positivo anche il vescovo ROVIGO Altri tre morti per Covid nelle ultime 24 ore. Impietoso ormai da giorni il bollettino quotidiano dell'Ulss che riporta anche 152 nuove positività tra i polesani. Sono ... BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, informa che oggi domenica 13 dicembre ...ROVIGO Altri tre morti per Covid nelle ultime 24 ore. Impietoso ormai da giorni il bollettino quotidiano dell'Ulss che riporta anche 152 nuove positività tra i polesani. Sono ...