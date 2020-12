lorepregliasco : I negozi sono aperti. Le regioni in zona gialla. Pochi giorni fa il governo parlava di allentare i divieti alla mob… - Corriere : Nuovi divieti agli spostamenti: il governo convoca una riunione d’urgenza alle 19 - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Verso una stretta alla circolazione delle persone durante le feste - TV7Benevento : **Coronavirus: spostamenti solo per piccoli comuni, possibili zone rosse o arancioni su indicazioni Cts**... - Novizio60 : RT @Adnkronos: Natale e Capodanno, misure rigide: #zonerosse possibili - #covid -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus spostamenti

Il Messaggero

Utilizziamo cookie e tag per fornire all’utente un’esperienza online ottimale, messaggi commerciali in linea con i suoi interessi, pubblicità basate sul suo comportamento online, per finalità statisti ...Le prime vaccinazioni a inizio anno in tutta Europa, in Italia la tranche di dosi per sanitari e Rsa distribuita tra il 10 e il 15 gennaio. Spostamenti tra i comuni per le Feste: il Governo studia pic ...