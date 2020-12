Coronavirus, code e assembramenti per lo shopping di Natale (Di domenica 13 dicembre 2020) Complice il meteo favorevole e il passaggio in zona gialla di alcune Regioni tra cui Lombardia e Piemonte le vie del centro delle grandi città sono state prese d'assalto per lo shopping natalizio . Da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 dicembre 2020) Complice il meteo favorevole e il passaggio in zona gialla di alcune Regioni tra cui Lombardia e Piemonte le vie del centro delle grandi città sono state prese d'assalto per lonatalizio . Da ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus code Coronavirus, code e assembramenti per lo shopping di Natale TGCOM Crisi di Governo, Zingaretti: “Serve rilancio, ma diciamo no a crisi al buio” Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti ha parlato della possibile Crisi di Governo: " Siamo contenti di aver dato vita al governo Conte" ... Coronavirus, code e assembramenti per lo shopping di Natale Complice il meteo favorevole e il passaggio in zona gialla di alcune Regioni tra cui Lombardia e Piemonte le vie del centro delle grandi città sono state prese d’assalto per lo shopping natalizio. Da ... Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti ha parlato della possibile Crisi di Governo: " Siamo contenti di aver dato vita al governo Conte" ...Complice il meteo favorevole e il passaggio in zona gialla di alcune Regioni tra cui Lombardia e Piemonte le vie del centro delle grandi città sono state prese d’assalto per lo shopping natalizio. Da ...