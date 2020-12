Cashback di Natale, per 15 mila partecipanti scatta già diritto al rimborso (Di domenica 13 dicembre 2020) Ad appena cinque giorni della partenza del Cashback, numerosi cittadini hanno già maturato il diritto al rimborso dell'Extra Cashback di Natale. Circa 15mila partecipanti -... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 13 dicembre 2020) Ad appena cinque giorni della partenza del, numerosi cittadini hanno già maturato ilaldell'Extradi. Circa 15-...

Ultime Notizie dalla rete : Cashback Natale Cashback, ecco le regole per guadagnare fino a 300 euro dal 1° gennaio Il Sole 24 ORE Cashback, palazzo Chigi: scatta diritto a rimborso per i primi 15mila

compaiono i primi cittadini che hanno maturato il diritto all'Extra Cashback di Natale: sono 15mila i partecipanti che hanno già raggiunto la soglia minima delle 10 transazioni necessarie per ottenere ...

Cashback a Napoli, i negozi fanno muro: «punti vendita? No, uno sconto per chi paga in contanti.

"Cashback? Non siamo obbligati": Questa è la risposta data da 3 degli 8 piccoli commercianti da cui abbiamo acquistato ieri nella regione Corso Umberto e ...

