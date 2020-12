Caos Bologna, Mihajlovic furioso: la società prende provvedimenti (Di domenica 13 dicembre 2020) Scelta molto dura da parte del Bologna dopo la pesante sconfitta contro la Roma, la comunicazione di Sinisa Mihajlovic. La sconfitta contro la Roma è stata pesante. Una debacle interna che ovviamente nessuno si aspettava, almeno non con questa consistenza. Un 5-1 difficile da digerire per tutto l’ambiente, soprattutto figlio di una prestazione ingloriosa. Mihajlovic Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 13 dicembre 2020) Scelta molto dura da parte deldopo la pesante sconfitta contro la Roma, la comunicazione di Sinisa. La sconfitta contro la Roma è stata pesante. Una debacle interna che ovviamente nessuno si aspettava, almeno non con questa consistenza. Un 5-1 difficile da digerire per tutto l’ambiente, soprattutto figlio di una prestazione ingloriosa.Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

