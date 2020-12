Verissimo, Rita Rusic: “Cecchi Gori? Mi ha tolto tutto!” (Di sabato 12 dicembre 2020) Rita Rusic è tra le ospiti del sabato pomeriggio di Verissimo, l’ex moglie di Cecchi Gori è stata accolta nel salotto di Silvia Toffanin con immenso calore e rispetto. Rita Rusic ha raccontato alcune vicende della sua vita privata, della sua esperienza al GFVIP, ma soprattutto ha rivelato verità importanti sul suo matrimonio finito con il noto produttore. La produttrice ha raccontato come ha conosciuto Cecchi Gori e perché è riuscito a conquistarla, era molto giovane e Vittorio era una persona affascinante che sapeva plasmarla: “Era un uomo che sapeva plasmarti ed io quando l’ho conosciuto ero molto giovane. Penso mi abbia amata davvero, ma le cose sono iniziate a cambiare quando sono diventata una donna di successo, quando i giornali hanno iniziato a scrivere di ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 12 dicembre 2020)è tra le ospiti del sabato pomeriggio di, l’ex moglie di Cecchiè stata accolta nel salotto di Silvia Toffanin con immenso calore e rispetto.ha raccontato alcune vicende della sua vita privata, della sua esperienza al GFVIP, ma soprattutto ha rivelato verità importanti sul suo matrimonio finito con il noto produttore. La produttrice ha raccontato come ha conosciuto Cecchie perché è riuscito a conquistarla, era molto giovane e Vittorio era una persona affascinante che sapeva plasmarla: “Era un uomo che sapeva plasmarti ed io quando l’ho conosciuto ero molto giovane. Penso mi abbia amata davvero, ma le cose sono iniziate a cambiare quando sono diventata una donna di successo, quando i giornali hanno iniziato a scrivere di ...

