Torino Udinese 0-1 LIVE: Pusetto porta in vantaggio gli ospiti (Di sabato 12 dicembre 2020) Allo stadio “Olimpico Grande Torino”, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Torino e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico Grande Torino”, Torino e Udinese si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Udinese 0-1 MOVIOLA 24? GOL Udinese – Walace recupera la palla su Meite e la cede a Deulofeu che lancia immediatamente in profondità Pussetto: l’argentino vola verso l’area e batte Sirigu con un tiro angolato. Proteste del Toro per un possibile fallo di Walace ad inizio azione 23? Chance per Deulofeu – Ribaltamento di fronte dell’Udinese con Pussetto che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Allo stadio “Olimpico Grande”, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico Grande”,si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 24? GOL– Walace recupera la palla su Meite e la cede a Deulofeu che lancia immediatamente in profondità Pussetto: l’argentino vola verso l’area e batte Sirigu con un tiro angolato. Proteste del Toro per un possibile fallo di Walace ad inizio azione 23? Chance per Deulofeu – Ribaltamento di fronte dell’con Pussetto che ...

