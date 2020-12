Tomorrowland | quando Walt Disney voleva costruire la città del futuro

Leggi su movieplayer

(Di sabato 12 dicembre 2020) Il filmsi basa in parte sulla visione deldi, cheuna vera e propriaall'insegna dell'avvenire. Il filmsi basa in parte sulla visione deldi, cheuna vera e propriaall'insegna dell'avvenire. Il progetto, avviato pochi anni prima della morte die interrotto dopo la sua scomparsa a causa dei costi proibitivi, prevedeva una comunità creata ex novo, di nome E.P.C.O.T. (Experimental Prototype Community of Tomorrow), che avrebbe costantemente fatto uso delle evoluzioni tecnologiche delle industrie americane per essere una ...