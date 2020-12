The Voice Senior, Clementino è l’ultimo a completare la squadra: la sua penitenza (Video) (Di sabato 12 dicembre 2020) Ieri 11 dicembre su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di The Voice Senior dove, oltre a terminare le audizioni, i giudici sono stati chiamati a comporre la loro squadra scegliendo sei cantanti ciascuno da portare in semifinale. l’ultimo a comporre la squadra è stato Clementino, il quale si è dovuto sottoporre ad una ‘penitenza’. La scorsa settimana, proprio Antonella Clerici aveva annunciato ai quattro giudici che l’ultimo che avrebbe composto la squadra, avrebbe dovuto sottoporsi ad una ‘penitenza segreta’, svelata nel corso della puntata di ieri sera. Cosa avrà dovuto fare Clementino? Scopriamolo insieme. Clementino canta con Antonella Clerici. Il Video della ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 12 dicembre 2020) Ieri 11 dicembre su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Thedove, oltre a terminare le audizioni, i giudici sono stati chiamati a comporre la loroscegliendo sei cantanti ciascuno da portare in semifinale.a comporre laè stato, il quale si è dovuto sottoporre ad una ‘’. La scorsa settimana, proprio Antonella Clerici aveva annunciato ai quattro giudici cheche avrebbe composto la, avrebbe dovuto sottoporsi ad una ‘segreta’, svelata nel corso della puntata di ieri sera. Cosa avrà dovuto fare? Scopriamolo insieme.canta con Antonella Clerici. Ildella ...

