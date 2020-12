“Spostamenti a Natale? Non scherziamo | la zona gialla non è un rompete le righe” | afferma Boccia

Leggi su italiasera

(Di sabato 12 dicembre 2020) Potrà ovviamente non piacere e far arrabbiare ma, almeno in questo caso, il ministro degli Affari regionali mostra grande coerenza. Interrogato infatti in merito alla ventilata possibilità di ‘allentare’ per i giorni di festa le misure restrittive del Dpcm,risponde senza esitare: “Il Parlamento è sovrano, ma ‘se vogliono rimuovere i vincoli su tutti i Comuni italiani ci troveranno non contrari, contrarissimi”. Il ministro, davanti ai microfoni di Skytg24, rimarca infatti che “Se chiedono al governo un parere per rimuovere i vincoli, il mio parere è contrario, anche quello di Speranza. Se vogliono un chiarimento sui piccoli Comuni, il chiarimento arriverà: se serve una norma, il Parlamento può farla, non c’è bisogno del governo”.: “Siamo ancora nella fase più critica, giallo non significa ‘le righe’” Dunque, ...