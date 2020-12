Salgono i contagi | 649 morti in 24 ore Il coronavirus non molla | l' ultimo bollettino

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ildi sabato 12 dicembre sull'emergenzadà conto di 19.903 nuovie 649 vittime: crescono i nuovi positivi, mentre calano le vittime rispetto alla vigilia, quando erano state 761. Il totale delle vittime da inizio pandemia supera le 64mila persone e si porta a 64.036. In totale, i tamponi effettuati sono stati 196.439, in crescita rispetto ai 190.416 della vigilia. Nelle ultime 24 ore, sono 24.728 i dimessi o i guariti. Calano di 66 unità i ricoverati in terapia intensiva, che sono attualmente 3.199. I ricoverati con sintomi calano invece di 562 unità e, attualmente, sono 31.265.