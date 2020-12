Roma, condannati ai domiciliari trasformano la casa in un ‘market’ della droga: arrestati 2 ragazzi (Di sabato 12 dicembre 2020) Nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti della Compagnia Carabinieri di Monterotondo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio e spaccio di cocaina, due soggetti di nazionalità albanese, di 29 e 32 anni, entrambi residenti a Mentana. I militari, insospettiti dal continuo via vai di persone sotto il domicilio del 29enne, dove transitavano di frequente per controllare che non si allontanasse da casa perché in regime di detenzione domiciliare per scontare la pena alternativa al carcere per precedenti reati sempre legati agli stupefacenti, hanno deciso di intraprendere un servizio di osservazione con abiti dissimulati ed autovetture civetta. In questo modo hanno prima accertato le cessioni di droga ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 dicembre 2020) Nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacentiCompagnia Carabinieri di Monterotondo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio e spaccio di cocaina, due soggetti di nazionalità albanese, di 29 e 32 anni, entrambi residenti a Mentana. I militari, insospettiti dal continuo via vai di persone sotto il domicilio del 29enne, dove transitavano di frequente per controllare che non si allontanasse daperché in regime di detenzione domiciliare per scontare la pena alternativa al carcere per precedenti reati sempre legati agli stupefacenti, hanno deciso di intraprendere un servizio di osservazione con abiti dissimulati ed autovetture civetta. In questo modo hanno prima accertato le cessioni di...

