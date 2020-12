Rocio Munoz Moral | tutto sul compagno Raoul Bova

Leggi su giornal

(Di sabato 12 dicembre 2020)e è una modella, ballerina, attrice e presentatrice di origini spagnole naturalizzata in Italia. Dal 2013 è la compagna diè un attore italiano tra i più amati dal pubblico. Nato il 14 agosto 1971, sotto il segno del Leone,è un famosissimo attore italiano, la cui bellezza è nota in ogni parte del mondo. Da sempre timido e riservato, nel 2012 ha infiammato il mondo del gossip separandosi dalla moglie Chiara Giordano, sul punto si è molto discusso perché si pensa che dietro ciò ci sia il tradimento con. Carriera, dopo un passato da nuotatore professionista, si iscrive alla scuola di recitazione Beatrice Bracco per intraprendere il lavoro di ...