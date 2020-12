Pregliasco | “Dobbiamo ridurre numero dei contagi in vista della somministrazione del vaccino”

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 12 dicembre 2020) "Dobbiamo riuscire ai numeri dell'epidemia di Covid-19 in Italia in modo consistente, anche per prepararci bene a quella che sarà la campagna vaccinale contro il coronavirus Sars-CoV-2. Perché se in concomitanza con l'avvio del piano vaccini avremo una terza ondata pesante, saranno guai seri". L'articolo .