“Posso farlo?!”. Massimo Cannoletta, la richiesta senza precedenti a L’Eredità. Tutti spiazzati: cosa è successo (Di sabato 12 dicembre 2020) Ha raggiunto 252mila euro Massimo Cannoletta, il campione delL’Eredità che sta battendo ogni record all’interno del programma condotto da Flavio Insinna. Cannoletta è un divulgatore in campo storico e artistico e ha tutte le carte in regola per far parte del mondo della televisione. Ha fatto due volte il giro del mondo per lavoro e l’ha raccontato con la frustrazione di chi da mesi, come tutta l’Italia, non può avvicinarsi a un aeroporto senza avere l’ansia dei controlli anti Covid. Nella puntata di venerdì 11 dicembre non è riuscito a indovinare la parola con la quale avrebbe aggiunto altri 40mila euro al montepremi che ha già conquistato. Il campione ha sbagliato la scelta della parola individuando in “folla” quella che avrebbe unito le altre, ossia figura, scelta, curiosi, moneta e seguire. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Ha raggiunto 252mila euro, il campione delche sta battendo ogni record all’interno del programma condotto da Flavio Insinna.è un divulgatore in campo storico e artistico e ha tutte le carte in regola per far parte del mondo della televisione. Ha fatto due volte il giro del mondo per lavoro e l’ha raccontato con la frustrazione di chi da mesi, come tutta l’Italia, non può avvicinarsi a un aeroportoavere l’ansia dei controlli anti Covid. Nella puntata di venerdì 11 dicembre non è riuscito a indovinare la parola con la quale avrebbe aggiunto altri 40mila euro al montepremi che ha già conquistato. Il campione ha sbagliato la scelta della parola individuando in “folla” quella che avrebbe unito le altre, ossia figura, scelta, curiosi, moneta e seguire. La ...

