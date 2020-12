Pogba Juventus, affare in prestito: Paratici vuole prenderlo già a gennaio (Di sabato 12 dicembre 2020) Pogba Juventus – Quello che sembrava essere soltanto un sogno, nelle ultime ore sta accendendo le fantasie di molti supporters della Juventus. Il ritorno di Paul Pogba in bianconero è sempre meno improbabile, a dispetto delle dichiarazioni di facciata rilasciate dal ds bianconero Fabio Paratici poche ore prima della sfida al Camp Nou contro il Barcellona. Il calciatore è entrato ormai in rotta di collisione con tutto l’ambiente, e benché il suo contratto formalmente scadrà tra un anno e mezzo, l’ipotesi di un suo addio il prossimo anno crescono in maniera esponenziale. Già a gennaio. Pogba Juventus, già a gennaio: le ultimissime Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, la Juve avrebbe tutte le carte in regola per cercare ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 12 dicembre 2020)– Quello che sembrava essere soltanto un sogno, nelle ultime ore sta accendendo le fantasie di molti supporters della. Il ritorno di Paulin bianconero è sempre meno improbabile, a dispetto delle dichiarazioni di facciata rilasciate dal ds bianconero Fabiopoche ore prima della sfida al Camp Nou contro il Barcellona. Il calciatore è entrato ormai in rotta di collisione con tutto l’ambiente, e benché il suo contratto formalmente scadrà tra un anno e mezzo, l’ipotesi di un suo addio il prossimo anno crescono in maniera esponenziale. Già a, già a: le ultimissime Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, la Juve avrebbe tutte le carte in regola per cercare ...

ZZiliani : L'11 dicembre di sette anni fa. Con una #Juventus con Buffon, Bonucci, Chiellini, Vidal, Pogba, Marchisio, Tevez. E… - goal : Juventus will offer Paulo Dybala in a swap deal for Paul Pogba in January, according to Tuttosport ?? - aagulla_espn : Pogba a la Juventus? - davidemarchiani : #juventus Se si vende #Dybala sicuri che #Pogba sia meglio di #Halaand ? - Chicca141002 : RT @LGramellini: #Pogba a un passo dal ritorno alla #Juventus. Conferme di questa mattina da #Manchester ?? -