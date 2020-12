LIVE Sci di fondo, Sprint Davos in DIRETTA: tris azzurro avanti tra le donne, Federico Pellegrino vuole il bersaglio grosso (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.32: Tra una decina di minuti il via della gara maschile 11.29: Le qualificate in campo femminile: Brennan, Caldwell, Lampic, Faehndrich, Diggins, Laurent, Urevc, Janatova, Van der Graaff, Kern, Matsokina, Scardoni, Nepryaeva, Eiduka, Beranova, Krehl, Skinder, Swirbul, Gimmler, Sorina, Unterweger, Brocard, Stupak, Kaleta, Meier, Mekryukova, Herrmann, Hennig, Fischer, Jialin 11.28: Fischer spinge fuori anche Debertolis dalla seconda fase 11.28: la cinese Jialin si inserisce al 28mo posto e spinge fuori Franchi dalle 30 11.27: Mancano ancora 12 atlete al traguardo, non di primissima fascia ma può succedere ancora di tutto. Laurent, Scardoni e Brocard sono qualificate 11.27: Kaleta si inserisce al 24mo posto e dà una spinta alle azzurre 11.26: Al momento Debertolis 28ma, Franchi 29ma 11.25: La lettone Ediuka si ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.32: Tra una decina di minuti il via della gara maschile 11.29: Le qualificate in campo femminile: Brennan, Caldwell, Lampic, Faehndrich, Diggins, Laurent, Urevc, Janatova, Van der Graaff, Kern, Matsokina, Scardoni, Nepryaeva, Eiduka, Beranova, Krehl, Skinder, Swirbul, Gimmler, Sorina, Unterweger, Brocard, Stupak, Kaleta, Meier, Mekryukova, Herrmann, Hennig, Fischer, Jialin 11.28: Fischer spinge fuori anche Debertolis dalla seconda fase 11.28: la cinese Jialin si inserisce al 28mo posto e spinge fuori Franchi dalle 30 11.27: Mancano ancora 12 atlete al traguardo, non di primissima fascia ma può succedere ancora di tutto. Laurent, Scardoni e Brocard sono qualificate 11.27: Kaleta si inserisce al 24mo posto e dà una spinta alle azzurre 11.26: Al momento Debertolis 28ma, Franchi 29ma 11.25: La lettone Ediuka si ...

SSportNetwork : #SaturdayFever! La'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork ! Dalle 14 #live! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga… - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, SuperG d Isere in DIRETTA: Innerhofer settimo, subito un Paris ... - Matt_Orlandi : LIVE #scialpinomaschile, super G #ValdIsere 2020 in tempo reale: inizio ore 10.30 - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel in DIRETTA: Bassino pettorale n.4 Brignone n.7 - #alpino #Gigante #Courchevel… - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, SuperG d’Isere in DIRETTA: tutto pronto sulla Oreiller-Killy, Dominik #Paris torna in azione! #FIS -