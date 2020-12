Incoronata Foggia – Grave incidente sulla Statale 16 direzione Cerignola | feriti

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 12 dicembre 2020) E’ accaduto questa mattina. Sul posto, i volontari della protezione civile ‘Cisa’ e la polizia stradale per i rilievi del caso. Il traffico è deviato in complanare allo svincolo ‘’ E’ di dueil bilancio dell’stradale avvenuto questa mattina, lungo la16,, all’altezza del ponte. Per cause ancora da accertare,