Il Premier corre ai ripari ed è disponibile ad un nuovo Governo | guidato da Giuseppe Conte

La verifica di Maggioranza annunciata dal Premier Giuseppe Conte potrebbe portare ad una modifica degli assetti interni al Governo, con un rimpasto sempre più probabile. Renzi, intanto, porta avanti la sua partita che punta ad un obiettivo molto ambizioso. La morsa di Matteo Renzi sul Governo e sul Premier Giuseppe Conte non accenna a diminuire.

Nell’aula bunker del carcere di Bicocca davanti al Gup Nunzio Sarpietro, che li ha convocati come testimoni, sono stati chiamati a deporre gli ex ministri dei Trasporti, Danilo Toninelli, e della Dife ...

Cosa succede se cade il Governo: Conte ter, Draghi premier o ritorno al voto?

Se cade il Governo Conte possibile ritorno al voto. Ci sono esponenti politici che però respingono l’ipotesi di una nuova maggioranza auspicando un ritorno al voto qualora il secondo Governo Conte dov ...

