Il cast di House of the Dragon, prequel del Trono di Spade, prende forma con un attore di The Crown (Di sabato 12 dicembre 2020) Il cast di House of the Dragon prende forma. L’atteso prequel del Trono di Spade racconterà la storia della famiglia di Daenerys Targaryen (interpretata nella serie madre da Emilia Clarke). La storia è ambientata 300 anni prima gli eventi principali di Game of Thrones ed è basata sul romanzo di George R.R. Martin, Fire & Blood. I primi dettagli sul cast di House of the Dragon sono stati svelati da Deadline, che riporta grandi nomi ancorati al progetto. Primo fra tutti, Matt Smith, già Undicesimo Dottore nella serie britannica Doctor Who e di recente volto del giovane Principe Filippo in The Crown. Insieme a lui, Olivia Cooke, Emma D’Arcy e Paddy Considine. Stando alle ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Ildiof the. L’attesodeldiracconterà la storia della famiglia di Daenerys Targaryen (interpretata nella serie madre da Emilia Clarke). La storia è ambientata 300 anni prima gli eventi principali di Game of Thrones ed è basata sul romanzo di George R.R. Martin, Fire & Blood. I primi dettagli suldiof thesono stati svelati da Deadline, che riporta grandi nomi ancorati al progetto. Primo fra tutti, Matt Smith, già Undicesimo Dottore nella serie britannica Doctor Who e di recente volto del giovane Principe Filippo in The. Insieme a lui, Olivia Cooke, Emma D’Arcy e Paddy Considine. Stando alle ...

