Fisco: il 16 dicembre saldo Imu, “salasso” da 9,9 mld (Di sabato 12 dicembre 2020) Con il saldo del prossimo 16 dicembre si verseranno 9,9 miliardi di euro per l’Imu, il cui gettito complessivo annuo sara’ di 19,9 miliardi di euro. La stima emerge dal Rapporto Imu 2020 elaborato dal Servizio Uil Lavoro, coesione e territorio, secondo cui saranno chiamati ai versamenti oltre 25 milioni di proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale (il 41% sono lavoratori dipendenti e pensionati). Il costo medio complessivo dell’Imu su una seconda casa, ubicata in un capoluogo di provincia, spiega Ivana Veronese segretaria Confederale Uil, sara’ in media di 1.070 euro (535 euro da versare con la rata di dicembre) con punte di oltre 2 mila euro nelle grandi citta’. Se si prendono in considerazione i costi Imu sulle prime case cosiddette di lusso (abitazioni signorili, ville e castelli), sempre ubicate in un capoluogo di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 12 dicembre 2020) Con ildel prossimo 16si verseranno 9,9 miliardi di euro per l’Imu, il cui gettito complessivo annuo sara’ di 19,9 miliardi di euro. La stima emerge dal Rapporto Imu 2020 elaborato dal Servizio Uil Lavoro, coesione e territorio, secondo cui saranno chiamati ai versamenti oltre 25 milioni di proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale (il 41% sono lavoratori dipendenti e pensionati). Il costo medio complessivo dell’Imu su una seconda casa, ubicata in un capoluogo di provincia, spiega Ivana Veronese segretaria Confederale Uil, sara’ in media di 1.070 euro (535 euro da versare con la rata di) con punte di oltre 2 mila euro nelle grandi citta’. Se si prendono in considerazione i costi Imu sulle prime case cosiddette di lusso (abitazioni signorili, ville e castelli), sempre ubicate in un capoluogo di ...

