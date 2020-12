F1, Max Verstappen strappa la pole alle Mercedes! Un segnale anche in vista del 2021 (Di sabato 12 dicembre 2020) L’ha cercata per tutta la stagione e alla fine è arrivata: Max Verstappen ha conquistato la pole position del Gran Premio di Abu Dhabi 2020 firmando così la prima affermazione dell’anno in qualifica (dopo 15 pole Mercedes ed una Racing Point) da parte di una vettura non motorizzata Mercedes. L’olandese della Red Bull si è reso protagonista di una delle migliori prestazioni in carriera, battendo in condizioni di pista asciutta sul giro secco entrambe le W11 a Yas Marina, uno dei terreni di caccia prediletti dalla casa di Stoccarda nell’era ibrida. Prima di oggi, Mercedes si era infatti sempre imposta ad Abu Dhabi portando a casa 6 successi e 6 pole position su altrettanti GP disputati dal 2014 in poi. Verstappen, nonostante una sessione di qualifica abbastanza complicata, ha sfruttato l’ottimo ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) L’ha cercata per tutta la stagione e alla fine è arrivata: Maxha conquistato laposition del Gran Premio di Abu Dhabi 2020 firmando così la prima affermazione dell’anno in qualifica (dopo 15Mercedes ed una Racing Point) da parte di una vettura non motorizzata Mercedes. L’olandese della Red Bull si è reso protagonista di una delle migliori prestazioni in carriera, battendo in condizioni di pista asciutta sul giro secco entrambe le W11 a Yas Marina, uno dei terreni di caccia prediletti dalla casa di Stoccarda nell’era ibrida. Prima di oggi, Mercedes si era infatti sempre imposta ad Abu Dhabi portando a casa 6 successi e 6position su altrettanti GP disputati dal 2014 in poi., nonostante una sessione di qualifica abbastanza complicata, ha sfruttato l’ottimo ...

SkySportF1 : ? SUPER MAX VERSTAPPEN IN POLE POSITION (?? #Q3) ? Mercedes beffate, Norris in seconda fila! I risultati ?… - Fred__18 : Un gran giro di #Verstappen, una #Mercedes con qualche dato a sorpresa e una #Ferrari che sorprende a metà, questi… - SimoneDeIasi : Pooole position per Max Verstappen ma il bilanciamento Red Bull era semplicemente perfetto. Super Lando a completar… - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ? SUPER MAX VERSTAPPEN IN POLE POSITION (?? #Q3) ? Mercedes beffate, Norris in seconda fila! I risultati ? - sportli26181512 : Formula 1, Verstappen in pole ad Abu Dhabi: 'Finalmente, ora voglio vincere'. VIDEO: La Mercedes viene detronizzata… -