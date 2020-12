F1, Lewis Hamilton: “Ho faticato davvero tanto” (Di sabato 12 dicembre 2020) Lewis Hamilton commenta la propria prestazione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale di F1. Il britannico ha firmato il terzo crono assoluto con 86 millesimi di ritardo dalla pole-position. Il sette volte campione del mondo scatterà alle spalle della Mercedes del finnico Valtteri Bottas e dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), autore della pole-position in 1.35.246. L’inglese, assente settimana scorsa in occasione del GP del Sahkir dopo esser risultato positivo al Coronavirus, ha commesso un piccolo errore nell’ultimo decisivo passaggio nel secondo settore della pista di Yas Marina. L’alfiere della Mercedes aprirà la seconda fila dello schieramento accanto al connazionale Lando Norris (McLaren). Hamilton ha affermato ai microfoni della massima formula pochi minuti dopo la Q3: “Sono molto ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020)commenta la propria prestazione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale di F1. Il britannico ha firmato il terzo crono assoluto con 86 millesimi di ritardo dalla pole-position. Il sette volte campione del mondo scatterà alle spalle della Mercedes del finnico Valtteri Bottas e dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), autore della pole-position in 1.35.246. L’inglese, assente settimana scorsa in occasione del GP del Sahkir dopo esser risultato positivo al Coronavirus, ha commesso un piccolo errore nell’ultimo decisivo passaggio nel secondo settore della pista di Yas Marina. L’alfiere della Mercedes aprirà la seconda fila dello schieramento accanto al connazionale Lando Norris (McLaren).ha affermato ai microfoni della massima formula pochi minuti dopo la Q3: “Sono molto ...

