Covid, a Palermo divieto stazionamento in centro fino al 15 gennaio (Di sabato 12 dicembre 2020) Palermo (ITALPRESS) – Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha emanato oggi un'ordinanza che prevede misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 e con la quale dispone, a decorrere da oggi e fino al 15 gennaio del 2021 compreso – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica – il divieto di stazionamento per le persone, dal lunedì alla domenica dalle ore 11 e fino alle 22, e l'1 gennaio dalle ore 7 alle 22, in alcune zone del centro.Il provvedimento scatterà nel Quartiere Tribunali Castellammare e riguarderà Via Lincoln – Piazza Giulio Cesare – Via Maqueda – Via Cavour – Piazza XIII Vittime – Via ...

