Coronavirus | 13 nuovi casi in Valle | sette a Borgo a Mozzano

MediasetTgcom24 : Covid, Brusaferro (Iss): 'Numero nuovi casi è ancora significativo' #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, altri 993 morti e 23.225 nuovi contagi - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 13.720 nuovi casi e 528 morti #coronavirus - ComandanteLupo : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino: in rialzo i nuovi contagi, 24 morti a Bologna - CoratoLiveIt : #Corato Coronavirus: oggi 1.478 nuovi positivi e 43 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi

Glenn Fogel, Ceo e presidente di Booking Holdings, racconta com’è cambiato il mondo dei viaggi con il Covid e quello che ci aspetta nel futuro ..."In attesa del vaccino, non abbassiamo la guardia. No al Mes: l'ipotesi potrebbe essere una patrimoniale proporzionale", spiega Pietro Paganini.