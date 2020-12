Conte, la foglia di Fico non regge (Di sabato 12 dicembre 2020) Domanda di Annalisa Cuzzocrea al Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico per l’intervista di oggi a Repubblica: “Se cade il governo c’è spazio per una nuova maggioranza?”. Risposta del Presidente: “La strada maestra a quel punto sarebbero le elezioni”. E subito dopo, sollecitato sul momento delicato tra pandemia ed effetti economici: “Decide il Presidente della Repubblica, com’è ovvio, ma non vedo le condizioni per trovare un equilibrio con una nuova maggioranza”. Questa doppia risposta è a mio avviso incredibile (nel senso di non credibile), e lo è tanto politicamente quanto istituzionalmente. È infatti una risposta di puro tatticismo che serve a schierarsi nel furibondo rimescolamento di carte che è in corso nei giochi di palazzo, ma proprio per questo è una risposta debole e ora cercherò di spiegare perché. Andiamo con ordine però, dicendo qualcosa sullo ... Leggi su formiche (Di sabato 12 dicembre 2020) Domanda di Annalisa Cuzzocrea al Presidente della Camera dei Deputati Robertoper l’intervista di oggi a Repubblica: “Se cade il governo c’è spazio per una nuova maggioranza?”. Risposta del Presidente: “La strada maestra a quel punto sarebbero le elezioni”. E subito dopo, sollecitato sul momento delicato tra pandemia ed effetti economici: “Decide il Presidente della Repubblica, com’è ovvio, ma non vedo le condizioni per trovare un equilibrio con una nuova maggioranza”. Questa doppia risposta è a mio avviso incredibile (nel senso di non credibile), e lo è tanto politicamente quanto istituzionalmente. È infatti una risposta di puro tatticismo che serve a schierarsi nel furibondo rimescolamento di carte che è in corso nei giochi di palazzo, ma proprio per questo è una risposta debole e ora cercherò di spiegare perché. Andiamo con ordine però, dicendo qualcosa sullo ...

