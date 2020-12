Calciomercato Inter, colpaccio in Serie A: è il primo del 2021 (Di sabato 12 dicembre 2020) . Marotta e Ausilio stanno pensando a come rinforzare la rosa di Antonio Conte per dare l’assalto allo Scudetto L’Inter è stata chiara con il suo allenatore: l’obiettivo di quest’anno deve essere lo scudetto. La debacle europea ha lasciato l’amaro in bocca nella proprietà Suning, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) . Marotta e Ausilio stanno pensando a come rinforzare la rosa di Antonio Conte per dare l’assalto allo Scudetto L’è stata chiara con il suo allenatore: l’obiettivo di quest’anno deve essere lo scudetto. La debacle europea ha lasciato l’amaro in bocca nella proprietà Suning, L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : #Inter al lavoro per chiudere per #MarcosPaulo della #Fluminense: i dettagli - ggittoss : RT @fcin1908it: Di Marzio: 'Inter, devono uscire Eriksen e Nainggolan. C'è il nome che Conte vuole' - - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Di Francesco: 'Godin è out! Le scelte per #Simeone e #Nandez: ecco la gestione' ? - SOSFanta : ?? Di Francesco: 'Godin è out! Le scelte per #Simeone e #Nandez: ecco la gestione' ? - calciomercatoit : ???? #Inter, Antonio #Cassano duro su #Conte: 'In Champions League è stato un flop, se non vince lo scudetto è un ma… -