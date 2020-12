Antonella Clerici: tutto su di lei – vita privata, carriera (Di sabato 12 dicembre 2020) Antonella Clerici è una conduttrice televisiva molto famosa e amata dal pubblico. Ha iniziato la sua carriera come conduttrice di programmi sportivi, ed ha riscosso un grande successo con la trasmissione di cucina La prova del cuoco. Antonella Clerici è nata a Legnano il 6 Dicembre 1963. Esordisce in tv come annunciatrice nel 1985 a Telereporter. Dal 1989 al 1995 conduce Dribbling su Rai 2. Nel 1990 conduce Domenica Sprint e le rubriche Ristorante Italia e Segreti per voi, nel 1995 partecipa a Telegoal su Rai 2 e La Domenica Sportiva. Il programma che però le regala il maggiore successo è La prova del cuoco, che Antonella condurrà per 18 anni, dal 2000 al 2018. Negli anni d’oro de La prova del cuoco conduce anche Affari Tuoi ed il Festival di Sanremo. Nel 2007 ... Leggi su giornal (Di sabato 12 dicembre 2020)è una conduttrice televisiva molto famosa e amata dal pubblico. Ha iniziato la suacome conduttrice di programmi sportivi, ed ha riscosso un grande successo con la trasmissione di cucina La prova del cuoco.è nata a Legnano il 6 Dicembre 1963. Esordisce in tv come annunciatrice nel 1985 a Telereporter. Dal 1989 al 1995 conduce Dribbling su Rai 2. Nel 1990 conduce Domenica Sprint e le rubriche Ristorante Italia e Segreti per voi, nel 1995 partecipa a Telegoal su Rai 2 e La Domenica Sportiva. Il programma che però le regala il maggiore successo è La prova del cuoco, checondurrà per 18 anni, dal 2000 al 2018. Negli anni d’oro de La prova del cuoco conduce anche Affari Tuoi ed il Festival di Sanremo. Nel 2007 ...

