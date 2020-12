Alfonso Signorini vs Antonella Clerici | sfida senza esclusione di colpi

Leggi su chenews

(Di sabato 12 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip è andata in onda una puntata con i fiocchi, ma sarà bastato per salvare gli ascolti di? Ecco come è andata ladel televoto. Il venerdì pernon è mai stato così difficile, la concorrenza negli altri programmi è stata infatti spietata a cominciare dalla rivale diretta,che nel suo The Voice Senior ha sfoderato un cast di pezzi da novanta: Loredana Bertè, Jasmine e Albano Carrisi, Clementino e Gigi D’Alessio. Non finisce qui, perché venerdì 11 dicembre su Real Time hanno avuto inizio due programmi molto amati dal pubblico: Bake Of Italia Jr e la nuova sitcom Social Family, con Katia Follesa e Angelo Pisani. LEGGI ANCHE>>> GF Vip cambia pelle: ecco la lista delle ...