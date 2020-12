Al via la distribuzione del vaccino Pfizer: prime somministrazioni in meno di 24 ore (Di sabato 12 dicembre 2020) L’agenzia americana del farmaco la Fda ha dato via all’autorizzazione del vaccino Pfizer e BioNTech e la sua immediata distribuzione di milioni di dosi in tutti gli Stati Uniti, circa 2,9 milioni. La prima somministrazione sul cittadino americano secondo i media locali potrebbe avvenire già da lunedì. Autorizzazione immediata Il capo della Fda ha dichiarato “Autorizzo l’uso di emergenza del vaccino Pfizer-BioNTech per la prevenzione del Covid-19“. I primi a sottoporsi al vaccino secondo la Fda saranno il personale medico e ospedaliero, gli anziani delle case di riposo e quelli a lunga degenza. Il presidente Trump ha affermato “abbiamo già cominciato a spedire i vaccini in ogni Stato” e ha aggiunto “tra meno di 24 ore si inizia”. Anche il Messico dà il via ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 12 dicembre 2020) L’agenzia americana del farmaco la Fda ha dato via all’autorizzazione dele BioNTech e la sua immediatadi milioni di dosi in tutti gli Stati Uniti, circa 2,9 milioni. La prima somministrazione sul cittadino americano secondo i media locali potrebbe avvenire già da lunedì. Autorizzazione immediata Il capo della Fda ha dichiarato “Autorizzo l’uso di emergenza del-BioNTech per la prevenzione del Covid-19“. I primi a sottoporsi alsecondo la Fda saranno il personale medico e ospedaliero, gli anziani delle case di riposo e quelli a lunga degenza. Il presidente Trump ha affermato “abbiamo già cominciato a spedire i vaccini in ogni Stato” e ha aggiunto “tradi 24 ore si inizia”. Anche il Messico dà il via ...

