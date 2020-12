Vite al limite, Angie J: la sua storia e com’è adesso (Di venerdì 11 dicembre 2020) Angie Johns, 292 kg, ha abbandonato lo show Vite al limite, ma il sogno di dimagrire e tornare a una vita normale va avanti… Angela Marie Dunham-Johns, per tutti Angie J, è stata una delle protagoniste di Vite al limite. Proveniente dalla città di Massillon, nell’Ohio (Stati uniti), era arrivata a pesare 292 kg. La L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 11 dicembre 2020)Johns, 292 kg, ha abbandonato lo showal, ma il sogno di dimagrire e tornare a una vita normale va avanti… Angela Marie Dunham-Johns, per tuttiJ, è stata una delle protagoniste dial. Proveniente dalla città di Massillon, nell’Ohio (Stati uniti), era arrivata a pesare 292 kg. La L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Che fine ha fatto Lacey Hodder una delle protagoniste della settima stagione di “Vite al limite”? - #fatto #Lacey… - SorellaGertrud : Che bello! L’8 gennaio ho la prima visita dal dietologo... credo che arriverò in ciabatte come in vite al limite - The_Pist : Sto vedendo 'Vite al limite'. Sto pensando a come sarebbe andata se Nowzaradan avesse gestito il coronavirus: 'Dev… - gianduia86 : Perché quando accendo la tv becco sempre vite al limite? È un segno? - zazoomblog : Vite al limite Janine: pesava 308Kg poi l’incredibile trasformazione - #limite #Janine: #pesava #308Kg -

Ultime Notizie dalla rete : Vite limite Vite al limite, Janine: pesava 308Kg, poi l’incredibile trasformazione ViaggiNews.com Vite al limite, Amber oggi fa la modella: com’è arrivata dal dottor Nowzaradan, 300 kg FOTO

Tra le protagoniste assolute del programma Vite al Limite emerge la figura di Amber Rachdi che entrò nella clinica del dottor Nowzaradan con più di 230 kg di peso corporeo. La ragazza ora è davvero tr ...

Berna conferma la chiusura dei ristoranti alle 19

Il Consiglio federale ha rafforzato le misure per contrastare la diffusione del virus: negozi, nonché strutture sportive e ricreative saranno chiusi alla ...

Tra le protagoniste assolute del programma Vite al Limite emerge la figura di Amber Rachdi che entrò nella clinica del dottor Nowzaradan con più di 230 kg di peso corporeo. La ragazza ora è davvero tr ...Il Consiglio federale ha rafforzato le misure per contrastare la diffusione del virus: negozi, nonché strutture sportive e ricreative saranno chiusi alla ...