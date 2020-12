Una giocata pazzesca! Gioca 1 euro e sbanca una grande cifra (Di venerdì 11 dicembre 2020) La fortuna ha sorriso a Catanzaro, dove è stato centrato un “nove”. Tante le vincite in questi giorni in tutta Italia. Ha centrato un “nove” Giocando solo 1 euro. Diremmo ovviamente che è una fortuna sfacciata! Ma questo è ciò che realmente è accaduto a Catanzaro, dove il fortunato Giocatore del Lotto con solo 1 euro puntato è riuscito a portarsi a casa ben 100.000 euro. La vincita è la più alta mai realizzata nel gioco del 10eLotto. Questa però non è stata l’unica vincita di questi giorni: in tanti hanno potuto brindare, festeggiando per vincite minori, ma pur sempre sostanziose. LEGGI ANCHE >>> Superenalotto e Lotto, estrazioni di oggi: scopri se hai vinto LEGGI ANCHE >>> Lotto e Superenalotto, le estrazioni di oggi Martedì 1 Dicembre, vincita super Una ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020) La fortuna ha sorriso a Catanzaro, dove è stato centrato un “nove”. Tante le vincite in questi giorni in tutta Italia. Ha centrato un “nove”ndo solo 1. Diremmo ovviamente che è una fortuna sfacciata! Ma questo è ciò che realmente è accaduto a Catanzaro, dove il fortunatotore del Lotto con solo 1puntato è riuscito a portarsi a casa ben 100.000. La vincita è la più alta mai realizzata nel gioco del 10eLotto. Questa però non è stata l’unica vincita di questi giorni: in tanti hanno potuto brindare, festeggiando per vincite minori, ma pur sempre sostanziose. LEGGI ANCHE >>> Superenalotto e Lotto, estrazioni di oggi: scopri se hai vinto LEGGI ANCHE >>> Lotto e Superenalotto, le estrazioni di oggi Martedì 1 Dicembre, vincita super Una ...

_PadreMaronno2 : @PinoVaccaro77 E' Conte che spesso la rende modesta. Quando l'inter è in difficolta dobbiamo sperare nella giocata… - Longo76Longo : @Torrenapoli1 Potrebbe essere anche uno status mentale che il girone di EL composto di squadre non eccelse lo gioch… - Stefanoeltorito : @CLAUDIOMARTANO2 Non mi delude...quanto al chi vivrà vedrà, abbiamo già visto oltre 40 cause rigettate o ritirate.… - Way_Gh_ : @_SpaceJay___ Ma poi ma che vuol dire che non ha importanza sociale, storica o artistica, ma che dici? La prima Fa… - Frankie9317 : @JulzOa @p__antonio Guarda io sono proprio contro l'offendere i nostri giocatori, anche le critiche non mi piaccion… -

Ultime Notizie dalla rete : Una giocata Alcamo, organizzano una giocata a carte. Multati quindici giovani La Repubblica Arbitrerà il match Vedovelli di Sondrio Salta una partita: non si gioca Viadana-Fiamme

Il 168° derby d’Italia tra Femi Cz Rovigo e Argos Petrarca Padova, in programma domani alle 15 al Battaglini, sarà diretto da Federico Vedovelli di Sondrio che si avvarrà della collaborazione dei gdl ...

The Game Awards 2020: Tutti i giochi annunciati e i vincitori

Tutti gli annunci e i vincitori nella serata dei The Game Awards 2020, fra Mass Effect, Perfect Dark, Dragon Age e un super The Last of Us 2.

Il 168° derby d’Italia tra Femi Cz Rovigo e Argos Petrarca Padova, in programma domani alle 15 al Battaglini, sarà diretto da Federico Vedovelli di Sondrio che si avvarrà della collaborazione dei gdl ...Tutti gli annunci e i vincitori nella serata dei The Game Awards 2020, fra Mass Effect, Perfect Dark, Dragon Age e un super The Last of Us 2.