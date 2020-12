Udinese, Gotti: «Torino simile a noi, Giampaolo vecchia conoscenza» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Torino. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Torino. Ecco le sue parole. ASSENZA DAL CAMPO – «La tecnologia oggi ci permette cose che in passato erano quasi impensabili. Da casa ho potuto assistere a tutti gli allenamenti in diretta, gestire le riunioni video e avere qualche colloquio individuale con i calciatori. Chiaro però che solo il campo dà realmente il polso della situazione». Torino – «E’ una squadra simile alla nostra per certi aspetti. Al di là del sistema di gioco che sicuramente imporrà alcuni adattamenti rispetto alle uscite sia offensive che difensive, i ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Luca, allenatore dell’, ha parlato alla vigilia della sfida contro il. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri Luca, tecnico dell’, ha parlato alla vigilia della sfida contro il. Ecco le sue parole. ASSENZA DAL CAMPO – «La tecnologia oggi ci permette cose che in passato erano quasi impensabili. Da casa ho potuto assistere a tutti gli allenamenti in diretta, gestire le riunioni video e avere qualche colloquio individuale con i calciatori. Chiaro però che solo il campo dà realmente il polso della situazione».– «E’ una squadraalla nostra per certi aspetti. Al di là del sistema di gioco che sicuramente imporrà alcuni adattamenti rispetto alle uscite sia offensive che difensive, i ...

